Він чарівник, – фанати Евертона підтримали Миколенка топовим банером
Віталій Миколенко з січня виступає за Евертон. За цей проміжок часу він встиг завоювати прихильність місцевих фанатів.
Неймовірна підтримка фанатів
Віталія однозначно люблять у Мерсісайді. В мережі з’явилось фото з банером вболівальників Евертона, що присвячений українському захиснику "ірисок", пише 24 канал.
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Він чарівник. Ви знаєте,
– написано на банері.
Фанати Евертона / Фото з твітеру
Неймовірна радість вболівальників Евертона
Англійський Евертон зберіг місце в АПЛ на наступний сезон. 19 травня "іриски" у надважливому для себе матчі зумів зробити неймовірний камбек та обіграв Кристал Пелас із рахунком 3:2.
Це уперше у своїй історії Евертон переміг, коли програвав 0:2 по ходу матчу.
Після забитого третього голу, вболівальники "ірисок" вибігли на поле, аби відсвяткувати успіх своєї команди. Проте сам матч ще не закінчився, це було на 85-й хвилині гри.
Уболівальників вивели, але вони повернулися на поле уже після фінального свистка. У цей момент їх уже ніхто не виганяв з поля.
Кар'єра Миколенка в Евертоні
- Віталій підписав угоду з ліверпульським клубом 1 січня 2022 року. За його трансфер Евертон заплатив 23,5 мільйони євро Динамо.
- Починаючи з квітня, Віталій є постійним гравцем основного складу "ірисок". Ексзахисник київського Динамо грає під 19-м номером.
- Контракт українця з клубом розрахований до літа 2026 року включно.
- За такий короткий проміжок часу українцеві вже вдалося завоювати прихильність вболівальників. Миколенка визнали найкращим гравцем квітня у складі "ірисок". Фанати ліверпульського клубу обирали свого фаворита.
- 8 травня Віталій відзначився дебютним забитим м'ячем у поєдинку проти Лестера.
Віталій допомагає Україні наблизити перемогу
- Миколенко виставив на аукціон свою футболку з власним підписом та автографами гравців Евертона.
- Кошти перераховуються на рахунок волонтерської організації Ukraine Alive 2022, яка допомагає ЗСУ, Нацгвардії, Азову та переселенцям адресно.
- Аукціон розпочнеться 26 травня о 14:00 на сайті Prozorro.