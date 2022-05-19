Миколенко доєднався до благодійної акції

Цього разу Віталій допоможе країні фінансово. Він виставив на аукціон свою футболку з власним підписом та автографами гравців Евертона.

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За клуб виступають такі відомі гравці як Рішарлісон, Домінік Калверт-Льюїн, Джордан Пікфорд, а головний тренер команди – легенда світового футболу Френк Лемпард. Цей аукціон є благодійним, всі виручені кошти спрямують на допомогу Україні.

Кошти перераховуються на рахунок волонтерської організації Ukraine Alive 2022, яка допомагає ЗСУ, Нацгвардії, Азову та переселенцям адресно.

Аукціон розпочнеться 26 травня о 14:00 на сайті Prozorro. Заявку необхідно подати до 25 травня. Стартова вартість становить 30 тисяч гривень, а мінімальний крок – 3 тисячі.



Миколенко виставив на продаж унікальну футболку Евертона / Фото з сайту Prozorro



Футболку підписали всі гравці "ірисок" / Фото з сайту Prozorro

Кар'єра Миколенка в Евертоні

Віталій доєднався до ліверпульського клубу у 1 січня 2022 року. За його трансфер Евертон заплатив 23,5 мільйони євро Динамо.

Починаючи з квітня, Віталій є постійним гравцем основного складу "ірисок".

Ексзахисник київського Динамо грає під 19-м номером.

Його контракт з ліверпульським клубом розрахований до літа 2026 року включно.

За такий короткий проміжок часу українцеві вже вдалося завоювати прихильність вболівальників. Миколенка визнали найкращим гравцем квітня у складі "ірисок". Фанати ліверпульського клубу обирали свого фаворита.

Український легіонер зіграв за "ірисок" 15 матчів. 8 травня Віталій відзначився дебютним забитим м'ячем у поєдинку проти Лестера.

До слова. У турнірній таблиці Евертон на два очки випереджає зону вильоту, куди опустився Бернлі. У матчах, що залишилися, команда Миколенка зіграє з Крістал Пелас та Арсеналом.