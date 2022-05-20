Витівка вболівальника Евертона

"Іриски" у надважливому для себе матчі зумів зробити неймовірний камбек та обіграв Кристал Пелас із рахунком 3:2. Команда українця після першого тайму програвала 0:2.

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Таким чином Евертон відірвався від зони вильоту на чотири очки. Усі 90 хвилин на полі провів Миколенко, який взяв участь в одному з голів своєї команди.

Це уперше у своїй історії Евертон переміг, коли програвав 0:2 по ходу матчу.

Після забитого третього голу, вболівальники "ірисок" вибігли на поле, аби відсвяткувати успіх своєї команди. Проте сам матч ще не закінчився, це було на 85-й хвилині гри.

Уболівальників вивели, але вони повернулися на поле уже після фінального свистка. У цей момент їх уже ніхто не виганяв з поля.

Один із вболівальників замість того, щоб святкувати перемогу "ірисок" вирішив спровокувати тренера Кристал Пелас Патріка Вієйра.

Шанувальник Евертона показував нецензурні жести прямо перед обличчям коуча. Той відреагував на безглуздий вчинок фана та відповів йому. Тренер почав лупцювати чоловіка прямо на полі.

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