Українки дізналися імена перших суперниць на Вімблдоні-2024: результат жеребкування

У п'ятницю, 28 червня, відбулося жеребкування Вімблдонського турніру. Він традиційно стане третім "мейджором" року після Australian Open та Ролан Гаррос.

В основній сітці одиночного розряду турніру зіграє одразу вісім українських тенісисток. Це рекордна кількість для вітчизняного тенісу, попереднє досягнення трималося з 2008 року, коли на англійських кортах виступили 7 українок, пише 24 Канал.

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З ким зіграють українки в першому колі Вімблдона

Це стало можливим завдяки успішному проходженню кваліфікації Дар'ї Снігур та Юлії Стародубцевої. Причому перша зробила це в надзвичайному стилі, зробивши камбек після того, як програла стартовий сет та поступалася 0:4 у другому, а вже у вирішальній партії відігралася з 1:4!

За рейтингом в основну сітку потрапили – Марта Костюк (WTA: 18), Еліна Світоліна (WTA: 21), Даяна Ястремська (WTA: 28), Ангеліна Калініна (WTA: 44) та Леся Цуренко (WTA: 57). Катерина Байндл скористалася "замороженим" рейтингом.

Результати жеребкування для українських тенісисток

Марта Костюк – Ребекка Шрамкова

Еліна Світоліна – Магда Лінетт

Даяна Ястремська – Надя Подороска

Ангеліна Калініна – Еліна Аванесян

Леся Цуренко – Варвара Грачова

Катерина Байндл – Лаура Зігемунд

Юлія Стародубцева – Алісон ван Ейтванк

Дар'я Снігур – Осеан Доден

. Вімблдон-2024 пройде на кортах місцевого Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету. Він триватиме з 1 по 14 липня.

Нагадаємо, що чинною чемпіонкою турніру є Маркета Вондроушова. Вона у півфіналі переграла Еліну Світоліну, яка виступила найкраще серед українок на тогорічному турнірі в одиночному розряді.