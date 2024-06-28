В основной сетке одиночного разряда турнира сыграет сразу восемь украинских теннисисток. Это рекордное количество для отечественного тенниса, предыдущее достижение держалось с 2008 года, когда на английских кортах выступили 7 украинок, пишет 24 Канал.
К теме Рекордное представительство Украины на Уимблдоне: результаты отбора на турнир
С кем сыграют украинки в первом круге Уимблдона
Это стало возможным благодаря успешному прохождению квалификации Дарьи Снигур и Юлии Стародубцевой. Причем первая сделала это в невероятном стиле, сделав камбэк после того, как проиграла стартовый сет и уступала 0:4 во втором, а уже в решающей партии отыгралась с 1:4!
По рейтингу в основную сетку попали – Марта Костюк (WTA: 18), Элина Свитолина (WTA: 21), Даяна Ястремская (WTA: 28), Ангелина Калинина (WTA: 44) и Леся Цуренко (WTA: 57). Екатерина Байндл воспользовалась "замороженным" рейтингом.
Результаты жеребьевки для украинских теннисисток
- Марта Костюк – Ребекка Шрамкова
- Элина Свитолина – Магда Линетт
- Даяна Ястремская – Надя Подороска
- Ангелина Калинина – Элина Аванесян
- Леся Цуренко – Варвара Грачева
- Екатерина Байндл – Лаура Зигемунд
- Юлия Стародубцева – Алисон ван Эйтванк
- Дарья Снигур – Осеан Доден
Напомним, что действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова. Она в полуфинале переиграла Элину Свитолину, которая выступила лучше всех среди украинок на прошлогоднем турнире в одиночном разряде.