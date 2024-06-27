У відбірковому турнірі Вімблдону-2024 взяли участь чотири українські тенісистки. Кваліфікаційні змагання зуміли подолати Юлія Стародубцева та Дарія Снігур, пише 24 Канал.

Читайте також Тіло не витримає 2 турніри: Надаль зробив вибір між Вімблдоном та Олімпіадою – де зіграє Рафа

Як виступили українки у кваліфікації

На шляху до фіналу відбору Юлія Стародубцева обіграла угорку Анну Бондар та "нейтральну" росіянку Анастасію Тіхонову. У вирішальному матчі 24-річна українка зустрілася з австралійкою Меддісон Інгліз.

Стародубцева виявилася сильнішою за суперницю. Вона без проблем обіграла Інгліз за підсумком двох сетів.

Цього року Стародубцева вже долала кваліфікацію на Australian Open та Ролан Гаррос. Тож Вімблдон стане третім мейджором в кар'єрі українки, в якому вона зіграє в основі.

Юлія Стародубцева (Україна) – Меддісон Інгліс (Австралія) 2:0 (6:4, 6:2)

Снігур в першому раунді кваліфікації обіграла представницю Швейцарії Джил Тайхманн. В українському дербі Дар'я виявилася сильнішою за Катаріну Завацьку.

Фінал виявився справжнім випробовуванням на клас для 22-річної українки. У першому сеті Снігур поступилася турецькій тенісистці Зейнеп Сонмез з рахунком 1:6.

Після чотирьох геймів другої партії українка поступалася з рахунком 0:4. Однак у напруженій боротьбі Дар'я зуміла вирвати перемогу 7:5. З таким же рахунком вона завершила вирішальний сет.

У підсумку Снігур вперше у кар'єрі пробилася в основу дорослого Вімблдона.

Дар'я Снігур (Україна) – Зейнеп Сонмез (Туреччина) 2:1 (1:6, 7:5, 7:5)

Зазначимо, що в першому раунді кваліфікації вибула з турніру Анастасія Соболєва, а в другому Катаріна Завацька.

Хто зіграє в основі Вімблдона

Таким чином, в основній сітці Вімблдону-2024 зіграє рекордна кількість українок. Вісім представниць нашої держави змагатимуться на трав'яному мейджорі.

Одразу в заявку до основи потрапили: Еліна Світоліна (17-та сіяна), Марта Костюк (20), Даяна Ястремська (32), Леся Цуренко, Ангеліна Калініна, Катерина Байдль. А через кваліфікацію ще двоє: Юлія Стародубцева та Дарія Снігур.

Зазначимо, що основний турнір стартує 1 липня. Змагання триватимуть до 14 липня.