В основній сітці одиночного розряду турніру зіграє одразу вісім українських тенісисток. Це рекордна кількість для вітчизняного тенісу, попереднє досягнення трималося з 2008 року, коли на англійських кортах виступили 7 українок, пише 24 Канал.
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З ким зіграють українки в першому колі Вімблдона
Це стало можливим завдяки успішному проходженню кваліфікації Дар'ї Снігур та Юлії Стародубцевої. Причому перша зробила це в надзвичайному стилі, зробивши камбек після того, як програла стартовий сет та поступалася 0:4 у другому, а вже у вирішальній партії відігралася з 1:4!
За рейтингом в основну сітку потрапили – Марта Костюк (WTA: 18), Еліна Світоліна (WTA: 21), Даяна Ястремська (WTA: 28), Ангеліна Калініна (WTA: 44) та Леся Цуренко (WTA: 57). Катерина Байндл скористалася "замороженим" рейтингом.
Результати жеребкування для українських тенісисток
- Марта Костюк – Ребекка Шрамкова
- Еліна Світоліна – Магда Лінетт
- Даяна Ястремська – Надя Подороска
- Ангеліна Калініна – Еліна Аванесян
- Леся Цуренко – Варвара Грачова
- Катерина Байндл – Лаура Зігемунд
- Юлія Стародубцева – Алісон ван Ейтванк
- Дар'я Снігур – Осеан Доден
Нагадаємо, що чинною чемпіонкою турніру є Маркета Вондроушова. Вона у півфіналі переграла Еліну Світоліну, яка виступила найкраще серед українок на тогорічному турнірі в одиночному розряді.