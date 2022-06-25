Допомога від лондонського турніру

Всеанглійський клуб лаун-тенісу та Асоціація лаун-тенісу виділили пожертву в розмірі 250 000 фунтів стерлінгів (близько 10 мільйонів гривень) від імені Вімблдону для допомоги біженцям з України через ініціативу Tennis Plays for Peace і звернення Британського Червоного Хреста.

До речі Організатори Вімблдону зустрілися з українськими біженцями у Лондоні: затишні фото

Раніше фонд Вімблдону виділяв 200 000 фунтів стерлінгів після надзвичайного звернення Британського Червоного Хреста та PFA, а також робив внесок у розмірі 100 000 доларів ініціативу Tennis Plays for Peace.

Повідомляється, що посол України у Великобританії буде присутній у Королівській ложі в день відкриття турніру.

Організатори турніру запросили українців на чаювання

Польська спільнота "Polish Family Association" та організатори Вімблдону спільно з владою запросили українців на традиційний чай.

Всеанглійський клуб вручив їм та сім'ям, які прихистили громадянин України, квитки на матчі Вімблдону.

Зазначається, що у Мертоні на південному заході Лондона зараз проживає понад 400 українських біженців, а понад 100 місцевих родин відкрили свої домівки тим, хто вимушено покинув свою домівку від 24 лютого.

Зверніть увагу! Російські та білоруські тенісисти не зможуть виступити на Вімблдоні. Це перший турнір, який відсторонив представників країн-агресора.