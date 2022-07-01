Підтримка Вімблдона

Цьогоріч організатори Вімблдона зробили поступки у дрескоді. Тенісистам дозволили виходити на корт з синьо-жовтими стрічками.

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Зазвичай тенісисти мають дотримуватись чітких правил – виключно білі вбрання, де лише логотипи виробників та смужки обрамлення можуть мати інший колір.

Цього року тенісистам дозволили носити на корті жовто-блакитні стрічки на знак солідарності з Україною.

Цим вже скористались Леся Цуренко та перша ракетка світу Іга Швьонтек.

До слова. Цуренко – єдина українка, яка зіграє в третьому колі Вімблдону-2022. Українка вже вийшла на корт проти німкені Юле Німаєр. Матч розпочався о 13:00.

Рішуча позиція тенісного турніру