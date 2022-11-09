Фанати Евертона вимагають повернути Миколенка на поле після провалу у Кубку ліги

У вівторок, 8 листопада, Евертон закінчив свої виступи у Кубку англійської ліги. Команда Френка Лемпарда вилетіла від Борнмута.

Головний тренер "ірисок" виставив експериментальний склад на виїзне кубкове протистояння. Френк Лемпард зробив грубу помилку, коли вирішив надати відпочинок своїм лідерам, пише 24 канал.

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Від ненависті до любові один пропущений матч

Евертон був розгромлений Борнмутом 4:1. "Іриски" вилетіли з Кубка англійської ліги.

Після поєдинку уболівальники Евертона накинулись не лише на Лемпарда, а й на тих, хто зіграв проти у матчі Кубка. Фанати не розуміють, як досі керівництво Евертона терпить гру команди під керівництвом Лемпарда.

Вони вимагають звільнити Френка з посади головного тренера та вимагають повернути в основу ключових гравців команди. Далеко не один уболівальник пригадав прізвище Віталія Миколенка. Як то кажуть, немає Миколенка – немає перемоги.

Фанати не розуміють, чому на позиції українця на лівому фланзі оборони зіграв португалець Рубен Вінагре.

Ця гра показала, наскільки важливі Коді, Тарковскі, Миколенко та Пікфорд. Без них у нас не було шансів ні в одному матчі. Не здивований, що коли вони не грають, ми вперше пропускаємо понад два голи,

– написав один із фанатів.

Нагадаємо, що після матчу проти Тоттенхема уболівальники розтрощили гру українського захисника.

Відзначимо, що Миколенко вперше не потрапив у заявку на офіційний матч Евертона. Віталій так і не вийшов на футбольному поле у цьогорічному розіграші Кубка англійської ліги. Адже у минулому матчі другого кола українець провів усю зустріч на заміні (0:1).

Загалом у цьому сезоні-2022/2023 Миколенко відіграв у футболці Евертона 14 матчів.