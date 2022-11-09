Борнмут – Евертон 4:1
Голи: Лоу, 7, Станіслас, 47, Маркондес, 78, Ентоні, 82 – Грей, 67
Френк Лемпард випустив на футбольне поле неосновний склад. Місця у заявці команди не знайшлось і Віталію Миколенку. А це означає дірка на лівому фланзі оборони, пише 24 канал.
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Такий експериментальний склад від Евертона був чудовою нагодою для Борнмута, якою господарі матчу таки скористались.
Два голи на старті обох таймів зробили перевагу Борнмута 2:0. На 67-й хвилині завдяки зусиллям Грея "іриски" скоротили відставання на мінімуму 2:1.
Наприкінці поєдинку Евертон пропустив ще двічі та поставив грубу крапку у матчі – 4:1, розгромна поразка підопічним Лемпарда.
Евертон зупинився вже у третьому колі Кубка англійської ліги.