Главный тренер "ирисок" выставил экспериментальный состав на выездное кубочное противостояние. Фрэнк Лэмпард совершил грубую ошибку, когда решил предоставить отдых своим лидерам, пишет 24 канал.

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От ненависти к любви один пропущенный матч

Эвертон был разгромлен Борнмутом 4:1. "Ириски" вылетели из Кубка английской лиги.

После поединка болельщики Эвертона набросились не только на Лэмпарда, но и на тех, кто сыграл против матча Кубка. Фанаты не понимают, как до сих пор руководство Эвертона терпит игру команды под руководством Лэмпарда.

Они требуют уволить Фрэнка от должности главного тренера и требуют вернуть в основу ключевых игроков команды. Далеко не один болельщик вспомнил фамилию Виталия Миколенко. Как говорится, нет Николенко – нет победы.

Фанаты не понимают, почему на позиции украинца на левом фланге обороны сыграл португалец Рубен Винагре.

Эта игра показала, насколько важны Коди, Тарковски, Миколенко и Пикфорд. Без них у нас не было шансов ни в одном матче. Не удивлен, что когда они не играют, мы впервые пропускаем более двух голов,

– написал один из фанатов.

Напомним, что после матча против Тоттенхэма болельщики разбили игру украинского защитника.

Отметим, что Миколенко впервые не попал в заявку на официальный матч Эвертона. Виталий так и не вышел на футбольном поле в нынешнем розыгрыше Кубка английской лиги. Ведь в прошлом матче второго круга украинец провел всю встречу на замене (0:1).

В общей сложности в этом сезоне-2022/2023 Миколенко отыграл в футболке Эвертона 14 матчей.