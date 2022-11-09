Головний тренер "ірисок" виставив експериментальний склад на виїзне кубкове протистояння. Френк Лемпард зробив грубу помилку, коли вирішив надати відпочинок своїм лідерам, пише 24 канал.

До теми Дірявий захист без Миколенка: Евертон зганьбився у Кубку ліги – відеоогляд матчу

Від ненависті до любові один пропущений матч

Евертон був розгромлений Борнмутом 4:1. "Іриски" вилетіли з Кубка англійської ліги.

Після поєдинку уболівальники Евертона накинулись не лише на Лемпарда, а й на тих, хто зіграв проти у матчі Кубка. Фанати не розуміють, як досі керівництво Евертона терпить гру команди під керівництвом Лемпарда.

Вони вимагають звільнити Френка з посади головного тренера та вимагають повернути в основу ключових гравців команди. Далеко не один уболівальник пригадав прізвище Віталія Миколенка. Як то кажуть, немає Миколенка – немає перемоги.

Фанати не розуміють, чому на позиції українця на лівому фланзі оборони зіграв португалець Рубен Вінагре.

Ця гра показала, наскільки важливі Коді, Тарковскі, Миколенко та Пікфорд. Без них у нас не було шансів ні в одному матчі. Не здивований, що коли вони не грають, ми вперше пропускаємо понад два голи,

– написав один із фанатів.

Нагадаємо, що після матчу проти Тоттенхема уболівальники розтрощили гру українського захисника.

Відзначимо, що Миколенко вперше не потрапив у заявку на офіційний матч Евертона. Віталій так і не вийшов на футбольному поле у цьогорічному розіграші Кубка англійської ліги. Адже у минулому матчі другого кола українець провів усю зустріч на заміні (0:1).

Загалом у цьому сезоні-2022/2023 Миколенко відіграв у футболці Евертона 14 матчів.