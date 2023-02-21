Історія бійки між футболістами Минаю та Шинніка швидко розлетілась футбольним простором. Нападник Минаю Данило Колесник заступився за жінку, якій хамив п'яний футболіст клубу з Росії. Він сочно втулив росіянину, який не розумів зауважень українця. Продовження конфлікту теж закінчилось на користь українського клубу, футболісти якого показали росіян, де їх місце – на "болотах", а у Туреччині – у медичному пункті.

До теми "Плюс 10 балів за 300-х росіян": все що відомо про бійку футболістів Минаю та Шинніка з Росії

Після чого росіяни втекли з готелю, де проживають українці. Однак на цьому Шиннік не зупинився. Після втечі головний тренер ярославського клубу Вадім Євсєєв, який абсурдно похвалив своїх хлопців у цій ситуації.

"Був інцидент, тому від себе особисто хочу сказати, що я вами пишаюся. Ми правильний вибір зробили в команду, дали відсіч. Люди хотіли хайпанути, але ви цього не зробили. Вас було мало, не відступили назад, а дали відсіч. Бачив там, хто валявся, хто бився. Нічого страшного, молодчики", – сказав 47-річний наставник Шинніка.

Вацко: Ви розумієте весь крінж цієї ситуації?

Віктор Вацко вирішив "проїхатись" по словах головного тренера російського клубу. Відомий коментатор пригадав футбольну кар'єру цього наставника, який не вмів грати у футбол та зганьбився на чемпіонаті Європи у 2004 році.

"Ви розумієте весь крінж цієї ситуації? Просто вдумайтесь. Під час зборів п'яні, обригані, професіональні футболісти отримали смачнющих пі**юлєй, а їхній тренер каже їм: "Молодчики". Може, молодше покоління не знає, хто такий Вадим Євсєєв. Це був такий собі посередній футболіст, який на полі більше не грав у футбол, а заважав грати суперникам. Слава Шевчук про таких каже: "Сапог", – сказав коментатор.

Але в історію він все-таки увійшов, бо забив переможний гол Уельсу у плей-офф на Євро-2004. Після матчу оцей Вадік Євсєєв підбіг до телевізійної камери в Кардіффі і закричав на адресу валлійців фразу: "Х*й вам". На Євро-2004 ори традиційно об*ср*лися, посівши останнє місце в групі. А Вадік Євсєєв в історію увійшов

– розповів Віктор Вацко.

Український блогер вирішив звернутись до Євсєєва його ж словами 19-річної давнини.

Так от, Вадюню, процитую тебе, мамин ти оратор-мотиватор. У Туреччині твої "сині молодчики" отримали закарпатський "х*й вам". Пишайся,

– запалив Вацко.