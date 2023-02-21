История потасовки между футболистами Минаю и Шинника быстро разлетелась футбольным пространством. Нападающий Минаю Даниил Колесник вступился за женщину, которой хамил пьяный футболист клуба из России. Он сладко обнял россиянина, не понимавшего замечаний украинца. Продолжение конфликта тоже закончилось в пользу украинского клуба, футболисты которого показали россиян, где их место – на "болотах", а в Турции – в медицинском пункте.

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После чего россияне скрылись из гостиницы, где проживают украинцы. Однако на этом Шинник не остановился. После побега главный тренер ярославского клуба Вадим Евсеев, абсурдно похвалил своих ребят в этой ситуации.

"Был инцидент, поэтому от себя лично хочу сказать, что я вами горжусь. Мы правильный выбор сделали в команду, дали отпор. Люди хотели хайпануть, но вы этого не сделали. Вас было мало, не отступили назад, а дали отпор. Видел там, кто валялся, кто бился. Ничего страшного, молодчики", – сказал 47-летний наставник Шинника.

Вацко: Вы понимаете весь кринж этой ситуации?

Виктор Вацко решил "проехаться" по словам главного тренера российского клуба. Известный комментатор вспомнил футбольную карьеру этого наставника, который не умел играть в футбол и опозорился на чемпионате Европы в 2004 году.

"Вы понимаете весь кринж этой ситуации? Просто вдумайтесь. Во время собрания пьяные, обрыганные, профессиональные футболисты получили вкуснейших п**юлей, а их тренер говорит им: "Молодчики". Может, младшее поколение не знает, кто такой Вадим Евсеев "Это был посредственный футболист, который на поле больше не играл в футбол, а мешал играть соперникам. Слава Шевчук о таких говорит: "Сапог", – сказал комментатор.

Но в историю он все-таки вошел, забив победный гол Уэльса в плей-офф на Евро-2004. После матча этот Вадик Евсеев подбежал к телевизионной камере в Кардиффе и закричал в адрес валлийцев фразу: "Х*й вам". На Евро-2004 паши традиционно об*ср*лись, заняв последнее место в группе. А Вадик Евсеев в историю вошел,

– рассказал Виктор Вацко.

Украинский блогер решил обратиться к Евсееву его же словами 19-летней давности.

Так вот, Вадюня, процитирую тебя, мамин ты оратор-мотиватор. В Турции твои "синие молодчики" получили закарпатский "х*й вам". Гордись,

– зажег Вацко.