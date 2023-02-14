Футболісти ярославського Шинніка відчули на собі, що таке український дух. Все почалось із того, що Минай спокійно собі проводив збори у Туреччині та готувався до другого кола УПЛ.

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Показали, де місце росіян – "на болотах"

Однією з умов українського клубу до керівництва турецького готелю Royal Seginus – жодних російських команд. Однак жахливий землетрус, який стався у Туреччині та Сирії 6 лютого, вніс деякі корективи в обіцянки цього готелю. У нього заїхав російський футбольний клуб Шиннік із Ярославля.

Ввечері 13 лютого обидва колективи перетнулись у готелі, після чого було справжню українсько-російське протистояння. Розпочалось все з того, що один із українських футболістів зробив зауваження п'яному гравцю Шинніка, який зачіпав персонал готель. Росіянин навіть не попросив вибачення, а й продовжував хамити.

Тому без фізичних контактів не обійшлось. Український футболіст Минаю набив пику росіянину, який був у стані алкогольного сп'яніння. Не дивно.

На цьому історія не закінчилась. Побитий футболіст Шинніка привів своїх одноклубників, аби розібратись із представниками Минаю. Але діалог не вдався. За те вийшла непогана вулична бійка – стінка на стінку. Масова бійка закінчилась на користь футболістів Минаю.

Цікаво, що "м'ясорубка" у готелі відбулась під музичний супровід "Допоможе ЗСУ!". Наслідки бійки залишились на обличчі гравців Шинніка, які відвідали медпункт. За інформацією росЗМІ, внаслідок бійки постраждали 4 футболісти.

Шиннік хоче втекти з готелю, поки футболісти Минаю поїхали на ранкове тренування. І це ще на них Євгена Селезньова не було.

Нагадаємо! Перше коло УПЛ Минай закінчив на 13-му місці (у зоні плей-офф на виліт). За 14 зіграних матчів клуб набрав лише 14 балів.

У Росії інша безглузда версія

Російські ЗМІ виклали свою версію конфлікту. Начебто футболісти Минаю наперед знали про приїзд Шинніка та вже готували провокацію.

Декілька гравців клубу УПЛ підійшли ввечері 13 лютого до представників ярославської команди та почали виясняти у них, чому ті не протестують проти влади Росії.

Після чого українці побили одного з футболістів Шинніка у ліфті.

Розбороняти футболістів взялись правоохоронні органи. Але жодних заяв жодна зі сторін не подавала у поліцію. Як вже зазначали вище, внаслідок бійки постраждали чотири футболісти Шинніка. Тепер їх участь у найближчих матчах клубу під питанням. Вони пройдуть медичне обстеження, яке виявить чи спростує можливі переломи.

Начебто після сутички до представників Шинніка підійшов хтось із Минаю та заявив, що тим слід забиратись із готель, якщо не хочуть отримати на горіхи вдруге.