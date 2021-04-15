Циганков зможе зіграти проти Шахтаря

Київське Динамо отримало підсилення перед важливим матчем у чемпіонаті України проти Шахтаря. Лідер киян Віктор Циганков відновився після травми.

Циганков може зіграти вперше за місяць

У Віктора Циганкова було пошкодження литкового м'яза. 23-річний футболіст повністю відновився після травми.

До речі Лідер Динамо пропустить завершення сезону

Відтак, уже 17 квітня Циганков може вийти на поле у матчі 22 туру УПЛ проти Шахтаря. Поєдинок відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський".

Циганков пропускає матчі Динамо з 18 березня, коли був замінений після першого тайму в грі з Вільярреалом у Лізі Європи.

Також Віктор пропустив три матчі збірної України у відборі на чемпіонат світу-2022.

У сезоні-2020/2021 Циганков забив 12 голів за Динамо. У його активі 4 результативні передачі за 28 матчів у футболці "біло-синіх".

До речі Шахтар залишився без двох футболістів перед грою з Динамо

Разом з тим, киянам у грі з Шахтарем не допоможе капітан Сергій Сидорчук, який отримав дискваліфікацію за перебір жовтих карток.

Гру ризикує пропустити й центральний оборонець Ілля Забарний, якому зламали ніс у матчі з Дніпром-1.

За 5 турів до завершення сезону УПЛ Динамо лідирує у турнірній таблиці. Перевага киян над Шахтарем складає 7 очок.