Цыганков может сыграть впервые за месяц
У Виктора Цыганкова было повреждение икроножной мышцы. 23-летний футболист полностью восстановился после травмы.
Кстати Лидер Динамо пропустит завершение сезона
Следовательно, уже 17 апреля Цыганков может выйти на поле в матче 22 тура УПЛ против Шахтера. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".
- Цыганков пропускает матчи Динамо с 18 марта, когда был заменен после первого тайма в игре с Вильярреалом в Лиге Европы.
- Также Виктор пропустил три матча сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022.
- В сезоне 2020/2021 Цыганков забил 12 голов за Динамо. В его активе 4 результативные передачи за 28 матчей в футболке "бело-синих".
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Вместе с тем, киевлянам в игре с Шахтером не поможет капитан Сергей Сидорчук, который получил дисквалификацию за перебор желтых карточек.
Игру рискует пропустить и центральный защитник Илья Забарный, которому сломали нос в матче с Днепром-1.