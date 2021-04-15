Цыганков может сыграть впервые за месяц

У Виктора Цыганкова было повреждение икроножной мышцы. 23-летний футболист полностью восстановился после травмы.

Кстати Лидер Динамо пропустит завершение сезона

Следовательно, уже 17 апреля Цыганков может выйти на поле в матче 22 тура УПЛ против Шахтера. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

Цыганков пропускает матчи Динамо с 18 марта, когда был заменен после первого тайма в игре с Вильярреалом в Лиге Европы.

Также Виктор пропустил три матча сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022.

В сезоне 2020/2021 Цыганков забил 12 голов за Динамо. В его активе 4 результативные передачи за 28 матчей в футболке "бело-синих".

Кстати Шахтер остался без двух футболистов перед игрой с Динамо

Вместе с тем, киевлянам в игре с Шахтером не поможет капитан Сергей Сидорчук, который получил дисквалификацию за перебор желтых карточек.

Игру рискует пропустить и центральный защитник Илья Забарный, которому сломали нос в матче с Днепром-1.

За 5 туров до конца сезона УПЛ Динамо лидирует в турнирной таблице. Преимущество киевлян над Шахтером составляет 7 очков.