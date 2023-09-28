В матчі 7-го туру чемпіонату Іспанії Жирона на виїзді перемогла Вільярреал з рахуноком 2:1. Чергова звитяга команди Мічела дозволила одноосібно очолити таблицю Ла Ліги.

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Циганков: Крок за кроком

Один з лідерів Жирони Віктор Циганков опублікував у своєму Інстаграмі фото з переможного поєдинку. Українець також пообіцяв уболівальникам "біло-червоних", що разом з командою зробить їх щасливими.

Крок за кроком ми намагаємося зробити наших вболівальників щасливими. Продовжуємо,
– написав Циганков.

Гравці Жирони святкують перемогу над Вільярреалом / instagram.com/viktortsygankov

  • Зазначимо, що в нинішньому сезоні Віктор Циганков зіграв за Жирону у всіх 7 матчах. На рахунку українського вінгера 1 гол та 1 асист.
  • Після 7 турів в активі "жирондинців" 19 балів та 1 місце в таблиці чемпіонату Іспанії. В наступному матчі команда Циганкова та Довбика зіграє проти Реалу, який йде другим.
  • Гра проти "королівського клубу" відбудеться 30 вересня о 19:30 за київським часом.