В матчі 7-го туру чемпіонату Іспанії Жирона на виїзді перемогла Вільярреал з рахуноком 2:1. Чергова звитяга команди Мічела дозволила одноосібно очолити таблицю Ла Ліги.
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Циганков: Крок за кроком
Один з лідерів Жирони Віктор Циганков опублікував у своєму Інстаграмі фото з переможного поєдинку. Українець також пообіцяв уболівальникам "біло-червоних", що разом з командою зробить їх щасливими.
Крок за кроком ми намагаємося зробити наших вболівальників щасливими. Продовжуємо,
– написав Циганков.
Гравці Жирони святкують перемогу над Вільярреалом / instagram.com/viktortsygankov
- Зазначимо, що в нинішньому сезоні Віктор Циганков зіграв за Жирону у всіх 7 матчах. На рахунку українського вінгера 1 гол та 1 асист.
- Після 7 турів в активі "жирондинців" 19 балів та 1 місце в таблиці чемпіонату Іспанії. В наступному матчі команда Циганкова та Довбика зіграє проти Реалу, який йде другим.
- Гра проти "королівського клубу" відбудеться 30 вересня о 19:30 за київським часом.