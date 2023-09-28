В матче 7-го тура чемпионата Испании Жирона на выезде победила Вильярреал со счетом 2:1. Очередная победа команды Мичела позволила единолично возглавить таблицу Ла Лиги.

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Цыганков: Шаг за шагом

Один из лидеров Жироны Виктор Цыганков опубликовал в своем Инстаграмме фото с победного поединка. Украинец также пообещал болельщикам бело-красных, что вместе с командой сделает их счастливыми.

Шаг за шагом мы стараемся сделать наших болельщиков счастливыми. Продолжаем,

– написал Цыганков.

Игроки Жироны празднуют победу над Вильярреалом / instagram.com/viktortsygankov