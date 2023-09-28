Хоча першими рахунок у зустрічі розмочили господарі поля завдяки реалізованому пенальті від Парехо на 49-й хвилині матчу. Однак перевага Вільярреала трималась лише 7 хвилин, поки Артем Довбик головою не замкнув передачу з флангу. Український форвард зрівняв цифри на табло 1:1. Для українця цей гол став третім за Жирону.

До теми Гол Довбика допоміг Жироні переграти Вільярреал та очолити турнірну таблицю Ла Ліги: відео голів

Вже увійшли в історію Ла Ліги та каталонського футболу

Ще через 5 хвилин Жирона вже вийшла уперед після результативного удару Гарсії – 1:2. Підопічні Мічела зберегли переможний рахунок до фінального свистка арбітра.

Ця звитяга дозволила клубу Довбика та Віктора Циганкова очолити турнірну таблицю Ла Ліги, випередивши на один бал мадридський Реал – 19 проти 18-ти у "вершкових".

Після поєдинку стало відомо, що "червоно-білим" вдалось не лише взяти три очки, а й стати першою командою з Каталонії, яка очолила таблицю Ла Ліги за підсумками семи турів вперше з сезону-1952/1953. Раніше цим досягненням міг похизуватись Еспаньйол, який у цьому сезоні грає у Сегунді.

Також Жирона повторила досягнення клубів, які набрали 19 балів (раніше це робили Еспаньйол та Спортінг Хіхон), але при цьому ніколи не були чемпіонами Іспанії.

Відзначимо, що Мічел змінив Довбика та Циганков по ходу другого тайму. Спершу замість Артема на поле вийшов Стуані на 69-й хвилині, а на 88-й Віктора змінив Соліс.

Зверніть увагу! У статусі лідера Ла Ліги Жирона готується до домашнього протистояння проти Реала. Битва першої та другої команди чемпіонату відбудеться 30 вересня. Підопічні Карло Анчелотті спробують повернути собі першу позицію турнірної таблиці.