Намагаються рівнятись на паралельний матч: Осімхен забив Айнтрахту в 1/8 Ліги чемпіонів – відео

Віктор Осімхен відкриває рахунок матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Наполі та Айнтрахтом. Італійцям таки вдалось дотиснути німців.

Нігерійський нападник без зайвих проблем змінив цифри на табло на 1:0. Намагання "орлів" поки перетворились у негативний результат.

Варте уваги Поверніть Луніна в основу: воротар Реала відзначився диким фейлом у грі проти Ліверпуля – відео

Наполі по ходу першого тайму таки вдалось перепохипити ініціативу в матчі. На 40-ій хвилині зустрічі Маріо Гьотце припустився помилки в центрі поля, чим вдало скористались неаполітанці. Італійський колектив швидко розвинув свою атаку правим флангом. Лозано впевнено протягнув м'яч та відправив "шкіряного" нижньою передаю у карний майданчик суперника, де того в один дотик у сітку Айнтрахта відправив Віктор Осімхен – 1:0 на табло, пише 24 канал.

Гол Наполі у ворота Айнтрахта: