Нигерийский нападающий без лишних проблем сменил цифры на табло на 1:0. Попытки "орлов" пока превратились в отрицательный результат.

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Наполи по ходу первого тайма удалось перехватить инициативу в матче. На 40-й минуте встречи Марио Гетце допустил ошибку в центре поля, чем удачно воспользовались неаполитанцы. Итальянский коллектив быстро развил свою атаку по правому флангу. Лозано уверенно протянул мяч и отправил "кожаного" нижней передаю в штрафную соперника, где того в одно касание в сетку Айнтрахта отправил Виктор Осимхен - 1:0 на табло. 24 канал.

Гол Наполи в ворота Айнтрахта: