Коваленко залишиться в Серії А: знайшовся клуб, який підпише українця
Джерело:Tutto Atalanta
Український півзахисник Віктор Коваленко ще не сказав свого останнього слова в чемпіонаті Італії. Вихованець Шахтаря зацікавив команду Серії А Емполі.
Останні два сезони Віктор Коваленко грав на умовах оренди за Спецію. Але за підсумком чемпіонату-2022/23 "орлята" вилетіли з еліти до Серії В. У Спеції вирішили не продовжувати оренду та повернули Коваленка до Аталанти.
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Цікавий варіант для Коваленка
Проте тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні не бачить Віктора гравцем основи, а тому футболісту в літнє міжсезоння підшукували нову команду. За інформацією італійського інсайдера Ніколо Скіри, Аталанта відпустить українського півзахисника до італійського Емполі.
"Сині" вже домовилися про оренду Коваленка із правом викупу. У суботу, 25 серпня, відбудеться медогляд Віктора в Емполі.
Зазначимо, що контракт Коваленка з Аталантою розрахований до 30 червня 2025 року. За "Богиню" українець зіграв лише 1 матч. З 2021 року гравець збірної України захищав кольори Спеції, за яку зіграв 47 матчів, забив 1 гол та віддав 5 асистів.
Що відомо про нову команду Коваленка
- В минулому чемпіонаті Емполі фінішував на 14 місці Серії А. Найвищим досягненням "синіх" були бронзові медалі за підсумком сезонів 2018/19, 2019/20 та 2020/21.
- У першому матчі нового чемпіонаті Емполі поступився Вероні (0:1) та розташувався на 14-й сходинці Серії А.
- Команду тренує італійський фахівець Пауло Дзанетті.