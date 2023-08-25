Последние два сезона Виктор Коваленко играл на условиях аренды за Специю. Но по итогу чемпионата-2022/23 "орлята" вылетели из элиты в Серию В. В Специи решили не продлевать аренду и вернули Коваленко в Аталанту.
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Интересный вариант для Коваленко
Однако тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини не видит Виктора игроком основы, а потому футболисту в летнее межсезонье подыскивали новую команду. По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, Аталанта отпустит украинского полузащитника в итальянский Эмполи.
"Синие" уже договорились об аренде Коваленко с правом выкупа. В субботу, 25 августа, пройдет медосмотр Виктора в Эмполе.
Отметим, что контракт Коваленко с Аталантой рассчитан до 30 июня 2025 года. За "Богиню" украинец сыграл всего 1 матч. С 2021 года игрок сборной Украины защищал цвет Специи, за которую сыграл 47 матчей, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.
Что известно о новой команде Коваленко
- В прошлом чемпионате Эмполи финишировал на 14 месте Серии А. Самым высоким достижением "синих" были бронзовые медали по итогам сезонов 2018/19, 2019/20 и 2020/21.
- В первом матче нового чемпионата Эмполи уступил Вероне (0:1) и расположился на 14-й строчке Серии А.
- Команду тренирует итальянский специалист Пауло Дзанетти.