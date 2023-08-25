Последние два сезона Виктор Коваленко играл на условиях аренды за Специю. Но по итогу чемпионата-2022/23 "орлята" вылетели из элиты в Серию В. В Специи решили не продлевать аренду и вернули Коваленко в Аталанту.

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Интересный вариант для Коваленко

Однако тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини не видит Виктора игроком основы, а потому футболисту в летнее межсезонье подыскивали новую команду. По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, Аталанта отпустит украинского полузащитника в итальянский Эмполи.

"Синие" уже договорились об аренде Коваленко с правом выкупа. В субботу, 25 августа, пройдет медосмотр Виктора в Эмполе.

Отметим, что контракт Коваленко с Аталантой рассчитан до 30 июня 2025 года. За "Богиню" украинец сыграл всего 1 матч. С 2021 года игрок сборной Украины защищал цвет Специи, за которую сыграл 47 матчей, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

Что известно о новой команде Коваленко