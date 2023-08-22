Назарій Русин зацікавивив клуб із бельгійського чемпіонату. Шахтар у свою чергу відходить від боротьби за нападника.

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Перехідний етап

Луганська Зоря може добре підзаробити з продажу Назарія Русина. Український нападник першочергово зацікавив англійський Сандерленд, котрий виступає у Чемпіоншипі. "Чорні коти" поставили перед собою завдання повернутись до еліти "Туманного Альбіону" та мають надії, що Русин, за якого вони уже запропонували 2 мільйони євро допоможе їм у реалізації задуманого. Зоря у свою чергу розцінює форварда у 3 мільйони євро.

До того ж Назарієм активно цікавиться донецький Шахтар, в стані якого травмувався основний нападник Лассіна Траоре. Головний тренер "гірників" Патрік ван Лаувен добре знайомий із вміннями Русина, тому залюбки б хотів побачити його у команді. Та от донецький клуб спростовує, що перемовини між Шахтарем та Зорею щодо нападника перейшли у просунуту стадію, тому його трансфер до стану "кротів" є досить малоймовірним.

Назарію все ж не час засмучуватись, оскільки у Європі появився ще один претендент – Русином зацікавився неназваний клуб із бельгійського чемпіонату. Варто відзначити, що стала трампліном у топові чемпіонати не для одного українця, зокрема після виступів у Бельгії до більш іменитих клубів перебралися такі гравці, як: Руслан Маліновський (Аталанта, Марсель, Дженоа), Роман Яремчук (Бенфіка) та Микола Кухаревич (Свонсі). Можливо, така доля спіткає і Назарія.

До речі. Зоря могла відпустити ще одного свого талановитого футболіста, оскільки Арсенієм Батаговим цікавився клуб із МЛС, де виступає Ліонель Мессі.

Виступи Русина