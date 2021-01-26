У стилі Роналду: захисник Шахтаря забив блискучий гол зі штрафного – відео

У вівторок, 26 січня, Шахтар провів свій черговий матч на турецькому зборі. У поєдинку проти представника чемпіонату Македонії – Сілексу "гірники" здобули розгромну перемогу з рахунком 4:1.

Джерело: 24 канал

Віктор Корнієнко в товариському матчі з Сілексом ефектно реалізував штрафний удар, взявши на озброєння стиль Кріштіану Роналду.

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М'яч по ідеальній траєкторії влетів у верхній кут македонців.

Відео голу Корнієнка

У попередніх двох матчах Шахтаря була зафіксована нічия. У першій грі "гірники" розійшлися миром з Легією (1:1), а в другому поєдинку з Лудогорцем (2:2).