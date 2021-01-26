У стилі Роналду: захисник Шахтаря забив блискучий гол зі штрафного – відео
У вівторок, 26 січня, Шахтар провів свій черговий матч на турецькому зборі. У поєдинку проти представника чемпіонату Македонії – Сілексу "гірники" здобули розгромну перемогу з рахунком 4:1.
Джерело: 24 канал
Віктор Корнієнко в товариському матчі з Сілексом ефектно реалізував штрафний удар, взявши на озброєння стиль Кріштіану Роналду.
До теми Шахтар виграв перший матч у 2021 році, здолавши Сілекс
М'яч по ідеальній траєкторії влетів у верхній кут македонців.
Відео голу Корнієнка
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