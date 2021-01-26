В стиле Роналду: защитник Шахтера забил блестящий гол со штрафного – видео
Во вторник, 26 января, Шахтер провел свой очередной матч на турецком сборе. В поединке против представителя чемпионата Македонии – Силекса "горняки" получили разгромную победу со счетом 4:1.
Источник: 24 канал
Виктор Корниенко в товарищеском матче с Силексом эффектно реализовал штрафной удар, взяв на вооружение стиль Криштиану Роналду.
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Мяч по идеальной траектории влетел в верхний угол македонцев.
Видео гола Корниенко
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