Во вторник, 26 января, Шахтер провел свой очередной матч на турецком сборе. В поединке против представителя чемпионата Македонии – Силекса "горняки" получили разгромную победу со счетом 4:1.

Источник: 24 канал Виктор Корниенко в товарищеском матче с Силексом эффектно реализовал штрафной удар, взяв на вооружение стиль Криштиану Роналду. К теме Шахтер выиграл первый матч в 2021 году, одолев Силекс Мяч по идеальной траектории влетел в верхний угол македонцев. Видео гола Корниенко Внимание. В предыдущих двух матчах Шахтера была зафиксирована ничья. В первой игре "горняки" разошлись миром с Легией (1:1), а во втором поединке с Лудогорцем (2:2).