Донецький Шахтар здобув першу перемогу у 2021 році. У вівторок, 26 січня, "гірники" здолали клуб Сілекс (Північна Македонія).

Джерело: 24 канал

Шахтар – Сілекс 3:1

Голи: Алан Патрік, 55, Корнієнко, 65, Степаненко, 69, Додо, 90+1 – Тантуровскі, 42

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Після першого тайму донецький клуб поступався у рахунку. Сілекс зумів вийти вперед наприкінці тайму завдяки голу Деяна Тантуровскі.

Та по перерві Шахтар не тільки зрівняв рахунок, але й вийшов вперед. Паритет у матчі на 55 хвилині відновив Алан Патрік. Через десять хвилин у воротах Сілекса відзначився Віктор Корнієнко.

Ще через чотири хвилини гравці Сілекса втретє витягували м'яч з власної сітки воріт. Гол на свій рахунок записав Тарас Степаненко.

Уже в компенсований до другого тайму час Шахтар забив четвертий гол. Своє прізвище на табло засвітив бразилець Додо.

Шахтар – Сілекс відеоогляд

До уваги. У попередніх двох матчах Шахтаря була зафіксована нічия. У першій грі "гірники" розійшлися миром з Легією (1:1), а в другому поєдинку з Лудогорцем (2:2).