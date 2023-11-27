Попри шалену критику: українські арбітри розсудять матч Юнацької ліги УЄФА
Джерело:УЄФА
Питання робити українських суддів та їх подекуди спірних рішень є завжди актуальною у матчах УПЛ. Із тур у тур тренери та команди критикують роботу арбітрів, попри це їм довіряють у Європі.
Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч Ліги чемпіонів. Щоправда, на юнацькому рівні.
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УЄФА довіряє українським суддям
Поєдинок між АЗ Алкмаар та Мольде розсудить суддівська бригада з України на чолі з 33-річним Віктором Копієвським. На бокових лініях йому допомагатимуть Володимир Висоцький та Олександр Жуков.
Компанію українських суддів розбавить нідерландець Єссе Розендаль, який працюватиме четвертим арбітром.Зверніть увагу! Другий матч плей-оф переможців Юнацької ліги УЄФА АЗ Алкмаар – Мольде відбудеться 28 листопада о 18:00 (за київським часом). Перша гра закінчилась вольовою перемогою АЗ 3:4.
Відзначимо, що 28 листопада свій матч у рамках Юнацької ліги УЄФА проведе Шахтар U-19, який прийме бельгійський Антверпен (13:00). 29 листопада Рух зіграє свій другий поєдинок проти данського Мідтьюлланна у рамках плей-оф переможців. Перша зустріч закінчилась розгромом львів'ян 0:4.
Що відомо про Віктора Копієвського
- Із 2017-го року працює на матчах УПЛ. Його дебютною грою став поєдинок між Карпатами та Сталю, у якій арбітр із Кропивницького не став жаліти попереджень для обох колективів. На обидві команди він роздав 10 жовтих карток та вилучив ще тоді карпатівця Олега Голодюка із поля.
- Також у багажі досвіду Копієвського є робота на українському "Класичному" між Динамо та Шахтарем.
- У 2019-му став найкращим українським суддею року.
- Саме Копієвський вручив жовту картку тоді ще головному тренеру ФК Львова Віталію Шумському лише за те, що наставник попросив резервного рефері спілкуватись державною мовою.