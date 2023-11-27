Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги чемпионов. Правда, на юношеском уровне.

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УЕФА доверяет украинским судьям

Поединок между АЗ Алкмаар и Мольде рассудит судейская бригада Украины во главе с 33-летним Виктором Копиевским. На боковых линиях ему помогут Владимир Высоцкий и Александр Жуков.

Компанию украинских судей разбавит нидерландец Ессе Розендаль, работающий четвертым арбитром.

Обратите внимание! Второй матч плей-офф победителей Юношеской лиги УЕФА АЗ Алкмаар – Мольде состоится 28 ноября в 18:00 (по киевскому времени). Первая игра закончилась волевой победой АЗ 3:4.

Отметим, что 28 ноября свой матч в рамках Юношеской лиги УЕФА проведет Шахтер U-19, который примет бельгийский Антверпен (13:00). 29 ноября Движение сыграет свой второй поединок против датского Миттьюлланна в рамках плей-офф победителей. Первая встреча закончилась разгромом львовян 0:4.

Что известно о Викторе Копиевском