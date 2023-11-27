Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги чемпионов. Правда, на юношеском уровне.
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УЕФА доверяет украинским судьям
Поединок между АЗ Алкмаар и Мольде рассудит судейская бригада Украины во главе с 33-летним Виктором Копиевским. На боковых линиях ему помогут Владимир Высоцкий и Александр Жуков.
Компанию украинских судей разбавит нидерландец Ессе Розендаль, работающий четвертым арбитром.
Отметим, что 28 ноября свой матч в рамках Юношеской лиги УЕФА проведет Шахтер U-19, который примет бельгийский Антверпен (13:00). 29 ноября Движение сыграет свой второй поединок против датского Миттьюлланна в рамках плей-офф победителей. Первая встреча закончилась разгромом львовян 0:4.
Что известно о Викторе Копиевском
- С 2017 года работает на матчах УПЛ. Его дебютной игрой стал поединок между Карпатами и Сталем, в котором арбитр из Кропивницкого не стал жалеть предупреждений для обоих коллективов. На обе команды он раздал 10 желтых карт и удалил еще тогда карпатовца Олега Голодюка с поля.
- Также в багаже опыта Копиевского есть работа на украинском "Классическом" между Динамо и Шахтером.
- В 2019-м стал лучшим украинским судьей года.
- Именно Копиевский вручил желтую карточку тогда еще главному тренеру ФК Львова Виталию Шумскому только за то, что наставник попросил резервного рефери общаться на государственном языке.