Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч Ліги чемпіонів. Щоправда, на юнацькому рівні.

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УЄФА довіряє українським суддям

Поєдинок між АЗ Алкмаар та Мольде розсудить суддівська бригада з України на чолі з 33-річним Віктором Копієвським. На бокових лініях йому допомагатимуть Володимир Висоцький та Олександр Жуков.

Компанію українських суддів розбавить нідерландець Єссе Розендаль, який працюватиме четвертим арбітром.

Зверніть увагу! Другий матч плей-оф переможців Юнацької ліги УЄФА АЗ Алкмаар – Мольде відбудеться 28 листопада о 18:00 (за київським часом). Перша гра закінчилась вольовою перемогою АЗ 3:4.

Відзначимо, що 28 листопада свій матч у рамках Юнацької ліги УЄФА проведе Шахтар U-19, який прийме бельгійський Антверпен (13:00). 29 листопада Рух зіграє свій другий поєдинок проти данського Мідтьюлланна у рамках плей-оф переможців. Перша зустріч закінчилась розгромом львів'ян 0:4.

Що відомо про Віктора Копієвського