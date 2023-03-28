Планував одружитися після Перемоги: російський снайпер вбив багаторазового чемпіона України

Віктор Боржієвський був успішним спортсменом у командному туризмі. Більше року він боронив Батьківщину від загарбників, але у березні був вбитий ворожою кулею на Луганщині.

Україна продовжує чинити опір військовій агресії Росії, захищаючи свою незалежність. Вже дев'ять років терористи знищують інфраструктуру наших міст, окуповують території та вбивають мирне населення.

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Спортсмени не залишаються осторонь від допомоги Батьківщині. Багато з них вступили до ЗСУ та пішли зі зброєю в руках захищати рідну землю. Серед них чимало представників спорту віддають своє життя на війні.

Так, у Кам'янці-Подільському провели в останній шлях п'ятиразового чемпіона України з туризму Віктора Боржієвського. Хлопець загинув 17 березня у Луганській області від кулі снайпера.

Історія успіху у туризимі

До 2022 року спортсмен не мав жодного відношення до української армії. Віктор був інженером-будівельником за фахом, але досяг успіху у спортивному туризмі.

Боржієвський успішно виступав на обласних та всеукраїнських змаганнях з командного туризму. Крім того, загиблий був суддею змагань серед дітей та юнаків.

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Вбитий від кулі снайпера

У лютому минулого року він взяв до рук зброю та вирішив захищати Україну від окупантів у найгарячіших точках. Боржієвський кілька разів був поранений, але постійно після лікування повертався на фронт.

Воїн був навідником мотопіхотної роти і останнім часом успішно протистояв загарбникам на Донбасі. Втім 17 березня він був ранений кулею снайпера. Побратими намагались його врятувати, але були вбиті тим же окупантом.

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Після цього другою кулею злочинець забрав життя Віктора, якому було 36 років… У нього залишилась наречена, з якою він планував одружитися після Перемоги. Світла пам'ять Герою України!