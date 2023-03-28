Украина продолжает сопротивляться военной агрессии России, защищая свою независимость. Уже девять лет террористы уничтожают инфраструктуру наших городов, оккупируют территории и убивают мирное население.

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Спортсмены не остаются в стороне от помощи Родине. Многие вступили в ВСУ и пошли с оружием в руках защищать родную землю. Среди них многие представители спорта отдают свою жизнь на войне.

Так, в Каменце-Подольском провели в последний путь пятикратного чемпиона Украины по туризму Виктора Боржиевского. Парень погиб 17 марта в Луганской области от пули снайпера.

История успеха в туризме

До 2022 года спортсмен не имел никакого отношения к украинской армии. Виктор был инженером-строителем по специальности, но добился успеха в спортивном туризме.

Боржиевский успешно выступал на областных и всеукраинских соревнованиях по командному туризму. Кроме того, погибший был судьей соревнований среди детей и юношей.

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Убитый от пули снайпера

В феврале прошлого года он взял в руки оружие и решил защищать Украину от окупантов в самых горячих точках. Боржиевский был несколько раз ранен, но постоянно после лечения возвращался на фронт.

Воин был наводчиком мотопехотной роты и в последнее время успешно противостоял захватчикам на Донбассе. Впрочем, 17 марта он был ранен пулей снайпера. Побратимы пытались его спасти, но были убиты тем же оккупантом.

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После этого вторым шаром преступник унес жизни Виктора, которому было 36 лет… У него осталась невеста, на которой он планировал жениться после Победы. Светлая память Герою Украины!