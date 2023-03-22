Його військова кар'єра розпочалась навесні 2022 року, коли Максим Галінічев відмовився від участі на чемпіонаті Європи та пішов добровольцем до десантно-штурмових військ.

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Ще одна втрата в українській спортивній родині

Під час війни проти ворога боксер отримав два поранення, але навіть вони не зупинили сміливого спортсмена та захисника України. Галінічев продовжував боронити рідну країну у 2 батальйоні 5 роти 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади (25 ОПДБр, військова частина А1126).

Життя Максима обірвалось 10 березня у боях в місті Червонопопівка, що у Луганській області.

Що відомо про сміливого боксера Максима Галінічева

  • Талановитий боксер у 2017-му році став чемпіоном Європи серед молоді.
  • Вже наступного 2018-го Галінічев став срібним призером юнацької Олімпіади-2018.
  • У 2021-му здобув "срібло" чемпіонату Європи до 22 років.

Нагадаємо, що в Україні розробили спеціальний сайт "Янголи спорту", де є коротка інформація про загиблих українських спортсменів.