У вівторок, 24 листопада, київське "Динамо" розгромно поступилось "Барселоні" (0:4) у рамках 4-го туру групи Ліги чемпіонів. Головний наставник киян Мірча Луческу поділився враженнями від гри своїх підопічних.

Після матчу румунський фахівець Мірча Луческу дав коментар щодо поєдинку для телеканалу "Футбол 1". Тренер відзначив, що у першій частині гри його хлопці показали непоганий рівень гри та навіть могли відкрити рахунок у зустрічі, а от другий тайм був повністю за іспанським грандом.

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Думка Луческу

Наставник не розуміє, чому після першого пропущеного голу гравці опустили руки та не показували все на що вони здатні.

Дуже незадоволений тим, що в рідкісних контратаках, які у нас були, був відсутній останній пас. Ми могли забити. Але молоді гравці "Барселони", майбутнє цієї команди, переграли нас. Вони були дуже мобільні, грали з великим бажанням, їх неможливо було зупинити,

– підкреслив Луческу.

Фахівець впевнений, що у моменті з падінням Беньяміна Вербича у штрафному майданчику каталонців суддя повинен був призначати пенальті. Він порівняв цей епізод з тим, який був у першому матчі проти "Барселони", де арбітр проігнорував падіння Віталія Буяльського.

Після того, як "Динамо" втратило всі шанси вийти далі у Лізі чемпіонів основними завданнями клубу є підготовка до наступних матчів та повернення після коронавірусу інфікованих гравців.

Найближчий екзамен на киян чекає вже 28 листопада. "Динамо" на виїзді поміряється силами з "Ворсклою" у рамках 11-го туру УПЛ.