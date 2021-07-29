Відсторонений український спортсмен заявив, що летить на Олімпіаду-2020 у Токіо

Український спортсмен Назар Коваленко заявив, що візьме участь в Олімпійських іграх попри відсторонення. За попередньою інформацією, Коваленко не виконав вимог допінг-тестів.

Коваленко летить у Токіо

У своєму фейсбуці український спортсмен написав, що 2 серпня вилітає у Токіо.

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Друзі, товариші, побратими, вболівальники і всі хто мене підтримує! Офіційно! Я їду на Олімпійські ігри в Токіо! Виліт о 14:30 2 серпня з аеропорту Бориспіль! Хто хоче мене провести, чекаю на вас,

– написав Назар.

Разом з тим, Коваленко не прокоментував інформацію про те, що він не виконав вимог допінг-тестів.

"Всю іншу інформацію буду коментувати після свого фінішу 5 серпня. Дякую за підтримку і розуміння", – резюмував Назар.

Athletics Integrity Unit (AIU) повідомила, що українця дискваліфікували через допінг-справу. За попередньою інформацією, причиною недопуску Коваленка до Ігор у Токіо стало недотримання пункту 15 антидопінгових правил.

Згідно з цим пунктом спортсмен повинен пройти 3 допінг-тести поза змаганнями, які проводяться з інтервалом не менше трьох тижнів протягом 10 місяців.

Окрім Коваленка, який має представити Україну у спортивній ходьбі, дискваліфікації отримали Михайло Гаврилюк (метання молота) та Наталя Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 метрів).

Як інформує Tribuna.com, у коментарі на рішення AIU Коваленко написав: "Вирішуємо. Я їду, старт у мене 5 серпня".

Яких українців спіймали на допінгу

Олімпійські ігри-2020 через допінг пропускають відразу декілька спортсменів, зокрема, гімнаст Олег Верняєв та важкоатлет Дмитро Чумак.

Верняєва дискваліфікували на 4 роки. Натомість Чумака підозрюють у вживанні допінгу та звинуватили у підкупі допінг-офіцерів.

Також через допінг дискваліфікований боксер Євген Барабанов. Перед стартом Ігор у Токіо Спортивний арбітражний суд (CAS) продовжив дискваліфікацію до 4 років Ігорю Главану (спортивна ходьба).

У вживанні заборонених речовин серед українців запідозрили титуловану тріатлоністку Юлію Єлістратову. Через ймовірне вживання допінгу вона пропустила Олімпіаду-2020.