Готується відставка Гутцайта: хто серед ймовірних наступників на посаду міністра молоді і спорту
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт найближчим часом залишить свою посаду. На його місце розглядаються кілька кандидатів.
Вадим Гутцайт нині займає дві посади – міністра молоді і спорту України та президента НОК України. Проте найближчим часом чиновнику доведеться звільнити міністерське кресло, інформує 24 канал.
До теми Ще працюю: Гутцайт відповів, чи буде поєднувати посади міністра спорту та очільника НОК
Як стало відомо з джерел 24 каналу, рішення по Гутцайту вже прийнято. На посаду міністра молоді і спорту України розглядається декілька кандидатів.
Серед ймовірних наступників називають Матвія Бідного та Олену Говорову. Втім, цілком можливо, що міністерство очолить хтось третій.
Що відомо про кандидатів
Матвій Бідний нині займає посаду заступника Вадима Гутцайта. У 2001 році він закінчив Національний університет фізичного виховання та спорту України за спеціальністю тренер-викладач. У 2015-м році працював позаштатним радником Жданова – тодішнього міністра спорту. З 2016 по 2020 був директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту.
Олена Говорова – відома українська легкоатлетка, призерка Олімпійських ігор у Сіднеї-2000. Певний час працювала на телебаченні. У 2020 обрана Першим віце-президентом Федерації легкої атлетики України. Нині займає посаду радника керівника Офісу Президента з питань спорту.
Що не так з Гутцайтом
- Гутцайт багато років очолював олімпійську базу у Конча-Заспі та був помічником регіонала Ельбруса Тедеєва.
- Згодом зі скандалом очолив спортивний департамент у КМДА. Його тестова робота на співбесіді виявилася суцільним плагіатом.
- Чиновник був фігурантом низки кримінальних справ. Його звинувачували в лобізмі на тендерах та прикритті рейдерів.
- Крім того, під час висування у народні депутати від "Слуги народу" у Вадима Гутцайта знайшли незадекларований бізнес у Росії.
- Вже на посаді міністра спорту він втручався у роботу федерацій та самовільно звільнив директора Національного Антидопінгового центру (всупереч статуту WADA).
- Не оминули скандали і під час Олімпійських ігор у Токіо-2020. Нагадаємо, що тоді до складу делегації не потрапили окремі тренери, проте їх місця зайняли функціонери.
- Ну, і нарешті, Гутцайт не заборонив українським спортсменам спілкуватися та обніматися з росіянами, давати інтерв'ю російським пропагандистам.
- Лише після повномасштабного вторгнення Росії до України міністр змінив своє ставлення до російських спортсменів.