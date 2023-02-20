Вадим Гутцайт нині займає дві посади – міністра молоді і спорту України та президента НОК України. Проте найближчим часом чиновнику доведеться звільнити міністерське кресло, інформує 24 канал.

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Як стало відомо з джерел 24 каналу, рішення по Гутцайту вже прийнято. На посаду міністра молоді і спорту України розглядається декілька кандидатів.

Серед ймовірних наступників називають Матвія Бідного та Олену Говорову. Втім, цілком можливо, що міністерство очолить хтось третій.

Що відомо про кандидатів

Матвій Бідний нині займає посаду заступника Вадима Гутцайта. У 2001 році він закінчив Національний університет фізичного виховання та спорту України за спеціальністю тренер-викладач. У 2015-м році працював позаштатним радником Жданова – тодішнього міністра спорту. З 2016 по 2020 був директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту.

Олена Говорова – відома українська легкоатлетка, призерка Олімпійських ігор у Сіднеї-2000. Певний час працювала на телебаченні. У 2020 обрана Першим віце-президентом Федерації легкої атлетики України. Нині займає посаду радника керівника Офісу Президента з питань спорту.