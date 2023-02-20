Вадим Гутцайт сейчас занимает две должности – министра молодежи и спорта Украины и президента НОК Украины. Однако в ближайшее время чиновнику придется освободить министерское кресло, информирует 24 канал.

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Как стало известно из источников 24 канала, решение по Гутцайту уже принято. На должность министра молодежи и спорта рассматривается несколько кандидатов.

Среди вероятных преемников называют Матвея Бидного и Елену Говорову. Впрочем, вполне возможно, что министерство возглавит кто-то третий.

Что известно о кандидатах

Матвей Бидный в настоящее время занимает должность заместителя Вадима Гутцайта. В 2001 году окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины по специальности тренер-преподаватель. В 2015 году работал внештатным советником Жданова – тогдашнего министра спорта. С 2016 по 2020 год был директором департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта.

Елена Говорова – известная украинская легкоатлетка, призер Олимпийских игр в Сиднее-2000. Некоторое время работала на телевидении. В 2020 году избрана Первым вице-президентом Федерации легкой атлетики Украины. В настоящее время занимает должность советника руководителя Офиса Президента по спорту.