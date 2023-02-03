Вадим Гутцайт в березня 2020 року був призначений на посаду міністра молоді та спорту України. До цього він зумів пройти до парламенту за списком пропрезидентської партії "Слуга народу".

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В листопаді 2022 року Гутцайт балотувався на посаду президента Національного олімпійського комітету України. І пообіцяв у випадку обрання залишити міністерське крісло, адже не планує поєднувати.

Однак станом на 3 лютого, після обрання очільником НОК, Вадим Гутцайт і надалі залишається міністром молоді та спорту. Тож під час пресконференції в нього спитали, чи планує він і далі поєднувати ці посади.

"Не планую, але ще працюю. Законом це не заборонено. Працю згідно з чинним законодавством. І роблю все те, що від мене залежить проти боротьби з російськими та білоруськими спортсменами", – заявив Гутцайт.

Гутцайт змінив на посаді президента НОК Сергія Бубку, який керував там 17 років. На виборах Гутцайт переміг народного депутата та олімпійського чемпіона Жана Беленюка.

В Національному олімпійському комітеті заявили, що не вбачають у поєднанні Гутцайтом посад президента НОК та міністра молоді і спорту конфлікт інтересів. Все через те, що Гутцайт "виконує обов’язки президента НОК на громадських засадах, у трудових відносинах з НОК, відповідно до Кодексу законів про працю України, не перебуває, заробітної плати чи будь-яких інших нарахувань, виплат чи компенсацій під час виконання своїх обов’язків від НОК України не отримував".