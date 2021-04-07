Видовище, де є розбиті обличчя, – Берінчик про бій на голих кулаках

32-річний український боксер Денис Берінчик домовився про бій з ірландцем Артемом Лобовим. Бійці проведуть поєдинок на голих кулаках.

Божевільне видовище від Берінчика

Бійці вийдуть на ринг 19 червня. Поєдинок на голих кулаках несе велику загрозу зазнати серйозної травми, але навіть це не лякає спортсменів.

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Денис Берінчик прокоментував майбутній бій проти відомого бійця ММА з Росії з ірландським громадянством Артема Лобова.

Чому вибрав бій на голих кулаках? О їх величність гроші, о його величність стиль вуличних боїв. Божевільний андерграунд та видовище, де є розбиті обличчя. Це нова сходинка, це страшно, спортивний страх,

– розповів українець.

Непереможний український боксер заявив, що поєдинок з Лобовим – це інший вид спорту, який потребує максимальної перебудови підготовки у найближчі три місяці. Зараз Берінчик шукає спортсменів із бойових мистецтв, які б зміцнили його команду та дали боксеру нові навички. Денис впевнений, що на них чекає важка робота.

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