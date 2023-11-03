"Чувак, іди відпочинь": відома розмова Усика та Фʼюрі під час дуелі поглядів
Джерело:TNT Sports Boxing
Олександр Усик розповів про розмову з Тайсоном Ф'юрі під час дуелі поглядів. Топовий український суперважковаговик закликав "Циганського короля" йти до роздягальні.
Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик розповів, що сказав володарю поясу WBC Тайсону Фʼюрі під час битви поглядів. За словами 36-річного українця, він просто хотів анонсувати поєдинок із британцем.
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Фʼюрі, йди відпочинь
З точки зору людини, яка знає, що таке бокс, про те, як тобі важко після бою, як ти хочеш вити, нікого не бачити й відпочити в роздягальні, я стовідсотково не хотів якихось яскравих емоцій. Я просто хотів, щоб ми анонсували наш двобій. Коли ми влаштували фейс-ту-фейс, я сказав йому: "Чувак, ти втомився. Іди відпочинь",
– сказав Усик.
Нагадаємо, Фʼюрі в попередньому поєдинку 28 жовтня переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні. Саме після цього бою відбулася битва поглядів Усика з Тайсоном.
У грудні цього року "Циганський король" мав провести уніфікацію титулів з Олександром Усиком, але бій за абсолютне чемпіонство, швидше за все, перенесуть. Ф'юрі нібито отримав травму.До слова, Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рівні. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.