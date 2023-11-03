Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик розповів, що сказав володарю поясу WBC Тайсону Фʼюрі під час битви поглядів. За словами 36-річного українця, він просто хотів анонсувати поєдинок із британцем.

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Фʼюрі, йди відпочинь

З точки зору людини, яка знає, що таке бокс, про те, як тобі важко після бою, як ти хочеш вити, нікого не бачити й відпочити в роздягальні, я стовідсотково не хотів якихось яскравих емоцій. Я просто хотів, щоб ми анонсували наш двобій. Коли ми влаштували фейс-ту-фейс, я сказав йому: "Чувак, ти втомився. Іди відпочинь",

– сказав Усик.

Нагадаємо, Фʼюрі в попередньому поєдинку 28 жовтня переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні. Саме після цього бою відбулася битва поглядів Усика з Тайсоном.

У грудні цього року "Циганський король" мав провести уніфікацію титулів з Олександром Усиком, але бій за абсолютне чемпіонство, швидше за все, перенесуть. Ф'юрі нібито отримав травму.

До слова, Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рівні. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.