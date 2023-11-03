Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик рассказал, что сказал обладателю пояса WBC Тайсону Фьюри во время битвы взглядов. По словам 36-летнего украинца, он просто хотел анонсировать поединок с британцем.

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Фьюри, иди отдохни

С точки зрения человека, знающего, что такое бокс, о том, как тебе тяжело после боя, как ты хочешь выть, никого не видеть и отдохнуть в раздевалке, я стопроцентно не хотел каких-то ярких эмоций. Я просто хотел, чтобы мы анонсировали наш поединок. Когда мы устроили фейс-ту-фейс, я сказал ему: "Чувак, ты устал. Иди отдохни",

– сказал Усик.

Напомним, Фьюри в предыдущем поединке 28 октября победил бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну раздельным решением судей, побывав во время боя в нокдауне. Именно после этого боя произошла битва взглядов Усика с Тайсоном.

В декабре этого года "Цыганский король" должен был провести унификацию титулов с Александром Усиком, но бой за абсолютное чемпионство, скорее всего, перенесут. Фьюри якобы получил травму.

К слову, Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном уровне. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.