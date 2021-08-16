Скандальний коп із Нідерландів: відомо арбітра матчу Ліги чемпіонів Монако – Шахтар

У вівторок, 17 серпня, донецький Шахтар зіграє перший матч плей-офф проти Монако. Стала відома бригада арбітрів, яка розсудить це протистояння Ліги чемпіонів.

Бригада арбітрів

Першу зустріч між Монако та Шахтарем розсудить бригада арбітрів із Нідерландів. Головним суддею матчу буде 38-річний Данні Маккелі.

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Маккелі також відомий своє роботою інспектора у поліції Роттердаму. На лініях йому допомагатимуть Хессел Стеегстр і Ян де Вріс. Четвертим арбітром буде Аллард Ліндхаут, а за VAR відповідатиме Кевін Блом. Його помічник – Камфус Йохем.

Поєдинок відбуватиметься у Монако (Франція). Стартовий свисток судді пролунає о 22:00. Матч-відповідь команди проведуть 25 серпня у Харкові. Зустріч перенесли з Києва через святковий концерт приурочений до Дня незалежності України.