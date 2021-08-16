Бригада арбітрів
Першу зустріч між Монако та Шахтарем розсудить бригада арбітрів із Нідерландів. Головним суддею матчу буде 38-річний Данні Маккелі.
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Маккелі також відомий своє роботою інспектора у поліції Роттердаму. На лініях йому допомагатимуть Хессел Стеегстр і Ян де Вріс. Четвертим арбітром буде Аллард Ліндхаут, а за VAR відповідатиме Кевін Блом. Його помічник – Камфус Йохем.
Поєдинок відбуватиметься у Монако (Франція). Стартовий свисток судді пролунає о 22:00. Матч-відповідь команди проведуть 25 серпня у Харкові. Зустріч перенесли з Києва через святковий концерт приурочений до Дня незалежності України.
- Данні Маккелі вляпався у скандал на Євро-2020. Суддя призначив пенальті для Англії, яке картинно малював Рахім Стерлінг у майданчику Данії.
- У 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів Шахтар переграв бельгійський Генк. Обидва матчі завершились із ідентичним рахунком 2:1. Монако ж двічі брало гору над чеською Спартою – 2:0 та 3:1.