Бригада арбітрів

Першу зустріч між Монако та Шахтарем розсудить бригада арбітрів із Нідерландів. Головним суддею матчу буде 38-річний Данні Маккелі.

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Маккелі також відомий своє роботою інспектора у поліції Роттердаму. На лініях йому допомагатимуть Хессел Стеегстр і Ян де Вріс. Четвертим арбітром буде Аллард Ліндхаут, а за VAR відповідатиме Кевін Блом. Його помічник – Камфус Йохем.

Поєдинок відбуватиметься у Монако (Франція). Стартовий свисток судді пролунає о 22:00. Матч-відповідь команди проведуть 25 серпня у Харкові. Зустріч перенесли з Києва через святковий концерт приурочений до Дня незалежності України.