Нова локація матчу
Донецький Шахтар 25 серпня зіграє матч-відповідь проти французького Монако у плей-офф Лізі чемпіонів. "Гірники" проведуть поєдинок перед харківською публікою.
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Гра відбудеться 25 серпня о 22:00 за київським часом, але не на НСК "Олімпійський" у Києві, де донеччани проводять домашні матчі. Єврокубковий поєдинок прийме ОСК "Металіст", що у Харкові. Все через те, що на головній арені країни у Києві відбудеться концерт на честь Дня незалежності України.
- Перша зустріч між цими командами відбудеться 17 серпня у Франції (початок о 22:00).
- У 3-му кваліфікаційному раунді Шахтар переграв бельгійський Генк. Обидва матчі завершились із ідентичним рахунком 2:1. Монако ж двічі брало гору над чеською Спартою – 2:0 та 3:1.