Нова локація матчу

Донецький Шахтар 25 серпня зіграє матч-відповідь проти французького Монако у плей-офф Лізі чемпіонів. "Гірники" проведуть поєдинок перед харківською публікою.

Цікаво Тренер Монако назвав Шахтар фаворитом їх протистояння у Лізі чемпіонів

Гра відбудеться 25 серпня о 22:00 за київським часом, але не на НСК "Олімпійський" у Києві, де донеччани проводять домашні матчі. Єврокубковий поєдинок прийме ОСК "Металіст", що у Харкові. Все через те, що на головній арені країни у Києві відбудеться концерт на честь Дня незалежності України.