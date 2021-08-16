Бригада арбитров

Первую встречу между Монако и Шахтером рассудит бригада арбитров из Нидерландов. Главным судьей матча будет 38-летний Данни Маккели.

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Маккели также известный свое работой инспектора в полиции Роттердама. На линиях ему будут помогать Хессел Стеегстр и Ян де Врис. Четвертым арбитром будет Аллард Линдхаут, а за VAR будет отвечать Кевин Блом. Его помощник – Камфус Йохем.

Поединок пройдет в Монако (Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00. Ответный матч команды проведут 25 августа в Харькове. Встречу перенесли из Киева из-за праздничного концерта, посвященного Дню независимости Украины.